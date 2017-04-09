Житель Мордовии увез 200 кг пшеницы на санках

В полицию Ковылкинского района поступили сведения о том, что с территории, являющейся собственностью животноводческого комплекса в с. Нижняя Вязера, совершено хищение 200 килограмм зерна озимой пшеницы. Ущерб составил свыше 2 000 рублей.

В процессе оперативно – разыскных мероприятий работники полиции определили личность подозреваемого. Им выявился 40-летний нетрудоустроенный уроженец с. Сиалеевская Пятина, прежде судимый за имущественные правонарушения.

В отделе полиции арестованный сознался в совершении кражи. Определено, что в период с 27 по 30 декабря прошлого года подозреваемый, воспользовавшись отсутствием охраны, повредил полимерный рукав, в котором хранилось крупа, и на санках перевез часть озимой пшеницы на собственное хозяйство.

Мужчина объяснил, что основную часть украденного он скормил домашней птице, остальную часть выдал хранителям порядка.

На данный момент в отношение задержанного возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия