В Мордовии под суд пойдет предполагаемый убийца двух человек

В Мордовии перед судом предстанет 46-летний житель Старошайговского района Валерий Гришин, по вине которого погибли два человека, еще один получил серьезные увечья.

Как стало известно следствию, подозреваемый затаил обиду на 29-летнего жителя Старого Шайгово из-за того, что тот разговаривал с его бывшей женой. В июне минувшего года он договорился с оппонентом выяснить отношения. Днем 19 числа они встретились под мостом через реку Сивинь возле райцентра. При этом Гришин прихватил с собой переделанный штык-нож к автомату, а второй приехал на встречу с тремя приятелями.

Уже после короткого разговора Гришин 4 раза ударил ножом соперника, который скончался на месте. В это время двое друзей убитого пытались скрутить нападавшего, но один получил удар штыком в грудь, а второй в ногу. Один из раненых спустя время скончался от потери крови.

Следователем собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: izvmor.ru