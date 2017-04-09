В Мордовии опрокинулась иномарка: есть пострадавшие

В Ичалковском районе произошло ДТП.
Инцидент случился в с. Кемля, где шофер на "Мицубиси" не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате ДТП травмы получили два человека.
Ранее сообщалось, в Торбеево водитель на "Мицубиси" не справился с управлением и врезался в "Опель", после чего наехал на стоящую на краю дороги "семерку", а затем выехал на тротуар и сбил проходившую мимо женщину.
В результате происшествия женщине понадобилась помощь медиков.
Также ранее стало известно о ДТП в Дубенском районе, где шофер сбил на пешеходном переходе разнорабочего.
Источник: izvmor.ru