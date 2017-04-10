"Мордовия" добыла сухую победу над "Шинником" в 30-м туре ФНЛ

Саранская "Мордовия" минимально обыграла ярославский "Шинник" в матче 30-го тура ФНЛ. Встреча состоялась в столице Мордовии на стадионе "Старт" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный и победный гол еще в дебюте встречи с пенальти забил Александр Кренделев. На 75-й минуте "Шинник" остался в меньшинстве, так как вторую желтую карточку получил Цховребов.

"Мордовия" одержала третью домашнюю победу подряд и набрала 33 очка. Теперь команда из Саранска, которая не проигрывает и не пропускает уже в трех поединках кряду, занимает 16-е место в турнирной таблице, отставая от безопасной зоны, которая позволит сохранить прописку в ФНЛ, на 1 балл.

"Мордовия" – "Шинник" - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Кренделев (3, пен.)

"Мордовия": Леонов, Осипов, Багаев, Лебедев, Навлетов, Сабитов, Кренделев, Петров (Дегтярёв, 61), В. Сысуев (Амбарцумян, 82), Деобальд (Алхазов, 82), Игнатович (Молодцов, 88).

"Шинник": Яшин, Царикаев, Митасов (Ослоновский, 66), Гоцук, Земсков, Евсеев, Подоляк (Лаук, 72), Нетфуллин (Султонов, 57), Чистяков (Дзахов, 35), Ятченко, Цховребов.

Предупреждения: Осипов (71), Деобальд (81), Леонов (87) – Чистяков (22), Цховребов (37), Земсков (56).

Удаление: Цховребов (75).