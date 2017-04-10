Делегация из Южной Карелии посетила Саранск и стадион "Мордовия Арена"

В минувший четверг, 6 апреля, в Саранске побывала делегация из Южной Карелии. В ее состав вошли руководители региона, представители бизнеса, футбольные функционеры.

Одним из пунктов программы пребывания финской делегации в Саранске стал визит на стадион "Мордовия Арена". Глава Южной Карелии Матти Вийалайнен обратил внимание на значимость строительства стадиона для всей республики.

"Сейчас мы наблюдаем масштабное строительство стадиона, территории вокруг него, но уже через год все будет готово, и это вызывает положительные эмоции. Я считаю, что строительство футбольной арены – проект, стимулирующий развитие города и республики в целом, ведь спорт играет важную роль для здоровья людей и привлечения туристов. И ваша футбольная команда станет играть лучше! Это очень хорошая идея, что вокруг стадиона строится новый квартал с развитой инфраструктурой, в том числе для детей – это будет очень хорошее место для их развития", – отметил Вийалайнен.

Источник: saransk2018.org