В 2017 году в Мордовии от отравления спиртом умер 31 человек

С начала 2017 года в Мордовии зафиксировано 42 случая отравления граждан спиртосодержащей продукцией. Из них 31 человек скончался, среди жертв – трое несовершеннолетних жителей Саранска, сообщили в Роспотребнадзоре РМ.

По данным ведомства, 26 жителей республики отравились насмерть этиловым спиртом, 5 — метиловым. Основное количество скончавшихся — мужчины трудоспособного возраста. Больше всего смертельных отравлений (7) произошло в Саранске. Четыре трагических инцидента случилось в Рузаевском районе, по три - в Чамзинском и Зубово-Полянском районах.

Отметим, за первый квартал прошлого года в Мордовии произошло 45 случаев отравления алкоголем. Тогда погибли 25 человек, 20 остались живы.

Источник: Роспотребнадзор РМ