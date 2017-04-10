В Ичалковском районе пьяный водитель без прав на "Мицубиси" врезался в столб

В Мордовии произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя. На этот раз инцидент случился в поселке Кемля Ичалковского района.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, нетрезвый водитель на "Мицубиси Каризма" не справился с управлением и протаранил световую опору на улице Советской. В результате сам виновник, а также его пассажир были доставлены в местную больницу. К счастью, серьезных травм пострадавшим удалось избежать, им назначено амбулаторное лечение.

Как выяснилось, виновник аварии ранее был лишен водительских прав, но это ему не помешало сесть за руль автомобиля.

Как сообщалось ранее, в Торбеево шофер на "Мицубиси" не справился с управлением и врезался в "Опель", после чего наехал на стоящую на краю дороги "семерку", а затем выехал на тротуар и сбил проходившую мимо женщину.

Источник: gibdd.ru/r/13