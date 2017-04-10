Директор центра занятости в Мордовии осуждена за мошенничество

Бывшая глава центра занятости в Большеберезниковском районе признана виновной в трех эпизодах растраты. За свою провинность обвиняемая получила 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и три месяца.

Как сообщили в прокуратуре Мордовии, с 2013 по 2015 годы женщина давала указания подчиненным составлять фиктивные трудовые договора. Это делалось для искусственного повышения показателей работы организации. При этом на счета безработных из средств республиканского бюджета были перечислены 125 353 рублей.

Как сообщалось ранее, суд Мордовии вынес приговор 31-летнему Роману Апенкину, забившего до смерти свою бабушку за отказ дать денег ему на алкоголь. Лишь на следующий день он обратил внимание, что пожилая женщина не подает признаков жизни.

Источник: prokrm.ru