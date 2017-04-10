В Саранске на предпасхальной ярмарке покупали яйца и вербу

В Саранске прошла большая предпасхальная ярмарка.

Ее посетили тысячи жителей города: выбор продуктов на аналогичных ярмарках всегда огромный, а цены на все продукты питания снижены.

Перед Пасхой огромным спросом у покупателей пользовались яйца: десяток за 42 рубля. Вопреки постоянным опасениям давки и огромных очередей за яйцами не было: данный ходовой продукт продавался со многих автомобилей и яиц хватало абсолютно всем (их на ярмарку привезли 2,4 млн штук).

Изюминкой предпасхальной ярмарки стала продажа веточек вербы, стоимость которых составила 10-15 рублей за маленький "букетик".

Во всех районах Саранска на ярмарке выступали артисты. Волонтеры помогали пожилым людям донести покупки вплоть до дома либо до бесплатных "Газелей", которые развозили пожилых людей по районам города. За порядком и безопасностью движения автотранспорта следили работники полиции.

Источник: izvmor.ru