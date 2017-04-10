В Саранске прошел "Тотальный диктант"

В Саранске написали "Тотальный диктант". Данная международная образовательная акция прошла в 514 российских и 287 иностранных городах.

В стенах главного корпуса МГУ им. Огарева за партой можно было увидеть и пожилых людей, и совсем юных. Диктовали тексты ректор университета Сергей Вдовин, профессора кафедры русского языка вуза Вера Киржаева и Аркадий Лемов, а также специально прибывший в столицу республики российский писатель, лауреат премии "Русский Букер - 2016" Петр Алешковский.

Вскоре организаторы акции подведут результаты. Пока на "отлично" с текстом справляется не более 3-х человек в год.

Источник: izvmor.ru