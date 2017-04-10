В Мордовии в работе призывных комиссий будут участвовать родители новобранцев

В процессе весенней призывной компании в работе призывных комиссий на постоянной основе станут участвовать двадцать пять представителей общественных учреждений, в том числе городского казачьего общества "Свято-Предтеченское", представитель штаба движения "Юнармия".

Помимо этого возможность находиться на заседаниях призывных комиссий будет предоставлена родителям новобранцев.

Ранее сообщалось, что с текущего года 82 призывника из Мордовии отправились служить по контракту. В 2016 году на службу по контракту отправились 298 бойцов из региона-13, в том числе 44 выпускника высших учебных заведений.

Источник: izvmor.ru