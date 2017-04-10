Житель Мордовии украл из больницы женскую сумочку

В полицию республики обратилась 44-летняя жительница Рузаевского района.
Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный открыто украл ее сумочку из подсобного здания неврологического отделения городской клиники. В аксессуаре были личные вещи и документы пострадавшей.
Полицейские определили причастность к данному правонарушению прежде судимого местного жителя, 1994 года рождения.
Правонарушитель арестован, по данному прецеденту ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщалось ранее, в Мордовии под суд пойдет предполагаемый убийца двух человек.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия