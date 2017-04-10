Житель Мордовии украл из больницы женскую сумочку

В полицию республики обратилась 44-летняя жительница Рузаевского района.

Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный открыто украл ее сумочку из подсобного здания неврологического отделения городской клиники. В аксессуаре были личные вещи и документы пострадавшей.

Полицейские определили причастность к данному правонарушению прежде судимого местного жителя, 1994 года рождения.

Правонарушитель арестован, по данному прецеденту ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Мордовии под суд пойдет предполагаемый убийца двух человек.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия