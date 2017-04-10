В Саранске раздадут около 100 тысяч георгиевских ленточек

Сегодня, 10 апреля, в Саранске стартует традиционная акция "Я помню! Я горжусь!", приуроченная к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении месяца волонтеры раздадут жителям и гостям Саранска свыше 100 000 георгиевских ленточек.

Отметим, в данном году акция будет проходить в Саранске в тринадцатый раз. Впервые "Георгиевская ленточка" появилась на улицах российских городов в канун 60-летия Победы, весной 2005 года. Георгиевские ленточки стали символом вечной признательности ветеранам, "очистившим" мир от фашизма.

Источник: izvmor.ru