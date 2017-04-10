В Мордовии экс-директор ООО пойдет под суд за многомиллионные кредиты

Саранский суд вынесет приговор бывшему директору ООО "Мордовжелезобетон".

Сообщается, что 51-летний Алексей Ковалев обвиняется в противозаконном получении кредита путем представления в банк заранее фальшивых данных о финансовом состоянии компании.

Как было определено в процессе расследования, Ковалев предоставил указания бухгалтеру внести в отчетность недостоверные данные, значительно улучшающие экономическое положение компании, для того чтобы получить заем в банке. Вследствие этого в январе 2012 года на модернизацию производства ему было выдано тридцать семь миллионов рублей. В 2013 году подобным образом Ковалев еще два раза получал кредит в банке (50 миллионов рублей) якобы на пополнение оборотных средств компании. Но поступившие средства были использованы не по предназначению и израсходованы на потребности компании.

В январе прошлого года решением Арбитражного Суда РМ "Мордовжелезобетон" признали банкротом. Непогашенный долг общества перед банком по заключенным кредитным договорам составил свыше 71 миллиона рублей.

Источник: izvmor.ru