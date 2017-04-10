Жители Саранска увидят горные вершины

Завтра, 11 апреля, в республиканском музее изобразительных искусств им. Эрьзи откроется выставка "Планета Земля: горы".

На грядущей выставке продемонстрируют кадры, снятые работниками Центра духовной культуры из Самары во главе с самарским альпинистом Юрием Родичевым. Заядлый путешественник посетил почти все континенты, а собственные эмоции он старается сохранить на фото.

В экспозицию включены фотоснимки, произведенные на высоте 6-7 тысяч метров во время экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью, в Алтае, в Альпах, Африке, Латинской Америке, Антарктиде, Новой Зеландии, Испании, Ирландии, Норвегии, Исландии, Франции, Швейцарии, Германии, Монголии и КНР.

Художественные фотографии дают возможность зрителям получить удовольствие от красоты и совершенства первозданной природы.

Источник: izvmor.ru