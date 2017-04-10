Жителя Саранска "развели" на 8 тысяч рублей

В полицию Мордовии обратился 53-летний уроженец Саранска.

В своем заявлении мужчина указал, что неизвестный с помощью сообщений в соцсети завладел его денежными средствами в размере 7 800 рублей.

Согласно предварительным сведениям, заявителю в диалогах поступило сообщение от сына, который в этот момент проходит срочную службу в армии. Молодой человек просил отца о финансовой помощи. Потерпевший не дозвонился до родственника и перечислил необходимую сумму на указанный счет. Спустя какое-то время мужчине перезвонил сын, уже после чего стало ясно, что его страничка была взломана преступниками.

Согласно данному прецеденту ведется проверка. Поиск подозреваемых не прекращается.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия