Фасады саранских зданий приведут в порядок

В Саранске проведут проверку строений и оценят их внешний вид.

Речь идет никак не только лишь о фасадах магазинов, кафе и ресторанов, однако и зданий, в которых размещены органы власти, министерства, ведомства и др. Форма собственности учреждения не имеет значения.

На первом этапе "ревизоры" подготовят фотоматериалы, рассказывающие о том, как выглядят сооружения на данный момент. Потом будет разработан эскиз каждого из фасадов домов, к которому должен стремиться владелец. На основе подобных планов в срок до 1 сентября все неприглядные фасады в Саранске должны преобразиться.

Источник: izvmor.ru