Саранск написал "Тотальный диктант"

В Саранске "Тотальный диктант" написали 464 человека.

В пресс-службе МГУ им. Н.П. Огарева сообщили, что свои познания русского языка решили проверить люди самого разного возраста - от подростков до пенсионеров.

Текст для диктанта в этом году составил лауреат премии "Большая книга" писатель Леонид Юзефович. Автор написал эссе о 3-х населенных пунктах: Перми, Санкт-Петербурге и Улан-Удэ. Жители Саранска ознакомились с третьей частью – "Улан-Удэ. Селенга".

Чтецами диктанта традиционно выступили педагоги филологического факультета. В этом году к ним присоединился ректор вуза Сергей Вдовин. Специальным гостем-"диктатором" в Саранске стал писатель Пётр Алешковский.

Напомним, что акция "Тотальный диктант" проходила в России уже в 14-й раз. Столица Мордовии впервые присоединилась к образовательному проекту четыре года назад.

Фотографии Рашида Резепова. Больше фото в региональной группе события - https://vk.com/totaldictsaransk