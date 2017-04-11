Рязанский шофер попытался провезти телефон в мордовскую колонию

В колонии Мордовии продолжают присылать контрабанду.

Сообщается, что в ИК № 19 в посылке, предназначенной для осужденного к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, сотрудниками колонии были выявлены телефон и зарядное устройство, спрятанные в обуви. Как удалось узнать, гостинцы отослала уроженка Екатеринбурга.

Помимо этого в колонии № 5 при осмотре фургона, въезжающего на территорию промышленной зоны для загрузки продукции, обнаружен мобильный телефон с сим-картой и картой памяти, спрятанные в бардачке под личными вещами. Шофер машины - житель Рязанской области.

Источник: izvmor.ru