В Саранске помогут организовать уборку городских кладбищ

В преддверие дня особого поминовения усопших – Радоницы, которая в данном году отмечается 25 апреля, в Саранске муниципальные власти помогут организовать уборку городских кладбищ.

По словам градоначальника столицы Мордовии Петра Тултаева, кладбища – это святые места. К памяти наших предков мы обязаны относиться с огромным почтением.

Убирать кладбища перед родительским днем приедут десятки людей. На подъездах к кладбищу поставят баки для сбора мусора и организуют подвоз воды. Согласно данным мэрии Саранска, на Радоницу до кладбищ будут ездить специализированные автобусы.

Источник: izvmor.ru