В Саранске меню в ресторанах переведут на мордовские языки

В рамках подготовки Саранска к организации и проведению матчей ЧМ-2018 года в абсолютно всех городских кафе и ресторанах появится меню на 4 языках.

Речь идет о русском, английском, мокшанском и эрзянском языках. Разработкой подобного меню, вероятно, займутся языковеды МГУ им. Н.П.Огарева. Такую работу эксперты уже проделывали, занимаясь реализацией плана по созданию аншлагов.

По словам градоначальника Саранска Петра Тултаева, для того чтобы не было оскорбления национальных чувств, перевод на мордовские языки обязан быть согласован с лингвистами. В определенных кафе название яств так переводят, что люди, владеющие языком, не понимают написанное.

Источник: izvmor.ru