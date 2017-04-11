В Кочкуровском районе осенью начнут производить масло, сыр и мороженое

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с главой агрофирмы "Норов" Александром Поздняковым. В ходе встречи стороны обсудили итоги работы холдинга в 2016 году и перспективные планы по развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.

Поздняков доложил Волкову об итогах работы в минувшем году. В частности, было произведено 5300 тонн мяса, что выше уровня прошлого года на 1250 тонн. На 30% возросло и производство зерна, составив свыше 30 тысяч тонн. В ближайшие годы планируется выход на полную мощность семенного завода (9000 тонн семян в год), что позволит максимально удовлетворить потребности республики в качественном семенном материале. Для этого будут построены складские помещения на 8 тысяч тонн хранения.

Кроме того, Владимира Волкова интересовал ход работ по строительству в поселке Станция Воеводское Кочкуровского района современного завода по глубокой переработке молока. Общая стоимость проекта - порядка 150 млн рублей. Здесь планируют производить молоко, творог, сметана, сливочное масло, несколько видов сыров, кроме того, здесь будут выпускать несколько сортов мороженого

Поздняков заверил, что осенью текущего года завод будет готов к пуску в эксплуатацию.

Источник: e-mordovia.ru