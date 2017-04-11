В минувшее воскресенье в Саранске выбирали мисс ФК "Мордовия" – самую красивую болельщицу главного клуба региона. Конкурсантки предстали перед зрителями и членами жюри как в привычном для всех, так и в самом неожиданном виде.

Девушки выполняли различные творческие задания, рассказывали о себе, пытались продемонстрировать технику владения мячом, отвечали на интересные вопросы, посвященные прошлому и настоящему ФК "Мордовия", а также пробовали свои силы в роли телекомментаторов. Оценки участницам конкурса выставляло авторитетное жюри в составе тренера Михаила Пилипко и двух вратарей - вице-капитана команды Ильи Чебану и Романа Калюжного. Также мероприятие посетили другие футболисты команды: Ренат Сабитов, Владислав Сысуев, Руслан Навлетов, Егор Сысуев, Никита Усов, Илья Кузин и Артем Леонов.

В итоге обладательницей титула "Мисс ФК "Мордовия" стала Дарья Рокунова. Звание "Мисс Мечта болельщика" было присуждено Ирине Глямшиной, "Мисс Грация" стала Афина Светкина, "Мисс Обаяние" - Роксана Максиняева. Титул "Мисс Футбольная семья" получила Яна Игошева. "Мисс Приз зрительских симпатий" - Александра Гусева. "Мисс Фитнес" была названа Алина Сараева. Обладательницей звания "Вице-мисс ФК "Мордовия" стала Татьяна Астахова.

Источник: fc-mordovia.ru