Павел Кукуян - главный арбитр матча "Тюмень" - "Мордовия"

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать матч 31-го тура ФНЛ между "Тюменью" и "Мордовией". Главным рефери назначен Павел Кукуян из Сочи. Его ассистентами стали Андрей Филипкин и Роман Лихачев (оба – Екатеринбург). Инспектор - Сергей Талагаев (Мытищи); делегат - Владислав Ходеев (Воронеж).

Матч "Тюмень" – "Мордовия" пройдет в ближайшую среду, 12 апреля. На данный момент команда из Саранска занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. "Тюмень" расположилась на 8-й позиции (41 очко).

Напомним, что не так давно Павел Кукуян обслуживал матч 26-го тура ФНЛ между "Мордовией" и "Нефтехимиком". Встреча прошла в Саранске 12 марта и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.