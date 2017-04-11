В Саранске в честь Всероссийского дня мордовских языков прошел вечер для слепых

В республиканской специальной библиотеке для слепых прошел тематический вечер, посвященный предстоящему 16 апреля Всероссийскому дню мордовских языков. В фойе здания развернулась выставка "Язык – живая память народа", на которой была собрана литература о мордовских языках на различных носителях информации, доступных инвалидам по зрению.

Кандидат исторических наук, доцент республиканского института образования Юрий Чиндяйкин познакомил посетителей библиотеки с мордовскими мифами и преданиями, рассказал о национальных обрядах и тотемах. А участницы ансамбля фольклорно-этнографического ансамбля "Ламзурь" показали инсценировку сакрального старинного обряда, совершавшегося в древности на Вербное воскресение, и продемонстрировали собравшимся национальное многоголосье. В этот вечер песни исполнялись на эрзянском, мокшанском, а также на русском и коми языках.

Источник: izvmor.ru