"Мордовию" и "Енисей" рассудит москвич Павел Шадыханов

Поединок 32-го тура ФНЛ между саранской "Мордовией" и красноярским "Енисеем" обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут Александр Журба (Барнаул) и Артем Акимкин (Пермь). Инспектор матча - Юрий Князев (Рыльск); делегат - Виталий Кречетов (Москва).

Матч "Мордовия" – "Енисей" состоится в Саранске 17 апреля. На данный момент команда из Саранска занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. От спасительного 15-го места, которое позволит сохранить прописку в ФНЛ на следующий сезон, команду отделяет 1 очко.

Что касается "Енисея", то красноярцы ведут борьбу за выход в РФПЛ. На данный момент команда занимает 7-е место, набрав 42 очка, и отстает от зоны переходных матчей (3-4 места) на 4 балла.