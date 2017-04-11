В Саранске ищут женщину, укравшую паспорт гражданина с редким именем

Полиция Саранска разыскивает неизвестную даму, которая украла мужскую куртку и паспорт на имя Болтабоева Сабиржона Содикжоновича. При этом в пресс-службе МВЛД по РМ не сообщили, где и при каких обстоятельствах была совершена кража.

Приметы предполагаемой воровки: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы светлые длинные. Была одета: синее пальто, темно синее платье, с собой носила черную женскую сумку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении воровки, просят позвонить по телефонам: 89271738819, 38-10-94 или 02.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает двух девушек, которые подозреваются в краже брюк из магазина "СпортМастер" в ТРЦ "Сити-Парк" по адресу Волгоградская, 71. Преступление было совершено 4 апреля в промежутке между 18:31 и 18:41.

Источник: 13.мвд.рф