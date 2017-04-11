Полиция поймала в Саранске афериста, который сдал одну квартиру семерым жильцам

В Саранске поймали квартирного афериста, который сдал жилье сразу нескольким людям. Сперва мошенник снял жилье в Тамбове, совершил махинации с документами, а затем оставил объявление о сдаче жилья в аренду.

На "удочку" афериста попали семеро жителей, которые внесли предоплату в размере 104 тысячи рублей. Получив деньги, мошенник скрылся в столице Мордовии. Как считают оперативники, в Саранске он хотел продолжать свой "бизнес", однако реализовать свои планы ему не удалось.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска разыскивает двух девушек, которые подозреваются в краже брюк из магазина "СпортМастер" в ТРЦ "Сити-Парк" по адресу Волгоградская, 71. Преступление было совершено 4 апреля в промежутке между 18:31 и 18:41.