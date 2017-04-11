Жительница Мордовии украла 50-килограммового теленка и хотела перепродать его

Руководитель одного из фермерских хозяйств Мордовии пришел в полицию с заявление о том, что у него украли теленка красно-пестрой масти. Ущерб мужчина оценил в 8 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли оперативники. Они установили, что теленка украли ночью с фермы, расположенной недалеко от села Вадовы Селищи Зубово-Полянского района после того, как коровник был оставлен без охраны. Как сообщили в МВД Мордовии, вскоре 50-килограммовый теленок был найден в хозяйстве 56-летней работницы крестьянско-фермерского хозяйства. Оказалось, что женщина похитила животное и привела его в свое хозяйство, намереваясь в дальнейшем вырастить и перепродать.

По данному факту возбуждено уголовное дело, теленок возвращен законному владельцу.

Источник: 13.мвд.рф