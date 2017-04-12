Жительница Рузаевского района чуть не сгорела на кладбище

В селе Красный Клин Рузаевского района местная жительница обгорела в результате пожара на кладбище. Женщина решила потушить загоревшуюся траву, однако сама же и пострадала.

Как сообщили в МЧС республики, пенсионерка вместе с соседкой пошли на кладбище, где решили прибраться перед предстоящим праздником. Вскоре женщины заметили возгорание сухой травы. Огонь постепенно стал подбираться и к ним, поэтому женщины решили потушить его самостоятельно.

Однако пострадавшая не учла, что была одета в брюки из синтетической ткани, которые сразу же вспыхнули. Находившаяся рядом соседка помогла пострадавшей потушить загоревшуюся одежду, после чего женщины вызвали "скорую помощь".

Пострадавшая была госпитализирована с ожогами 25% тела.

Источник: 13.mchs.gov.ru