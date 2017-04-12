Владимир Волков обсудил с митрополитом Зиновием создание семинарии в Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. Как сообщает пресс-служба главы РМ, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития духовного образования в республике, в частности вопросы, связанные с преобразованием Саранского духовного училища в семинарию.

Владимир Волков еще раз подчеркнул важность развития духовного образования в Мордовии и необходимость дальнейшей консолидации усилий для подготовки будущих пастырей.

"Задача светской и духовной власти – наполнить будущую семинарию внутренним содержанием, чтобы в храмы и приходы пришли священники, которые станут настоящими проводниками в жизнь традиционных христианских добродетелей", — отметил глава региона.

В свою очередь, митрополит выразил благодарность руководителю региона за усилия, прилагаемые в деле духовно-нравственного просвещения жителей Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru