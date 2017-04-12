Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на улице Розы Люксембург в Саранске

На улице Розы Люксембург в Саранске произошел пожар, в котором едва не погибли два человека. Благодаря слаженным действиям спасателей они остались живы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22:10 понедельника, 10 апреля. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, горение наблюдалось в квартире на первом этаже. Кроме того, дым стремительно поднимался вверх, угрожая жизни жильцов квартиры на втором этаже.

Спасатели эвакуировали из задымленного помещения пожилую женщину и мужчину. В это время их коллеги проникли внутрь горящей квартиры и оперативно ликвидировали горение.

В результате пожара уничтожена внутренняя отделка и мебель на площади 15 кв.м.

Источник: 13.mchs.gov.ru