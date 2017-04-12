Мордовский праздник "Шумбрат" осенью доберется до Саратовской области

В Петровском районе Саратовской области в сентябре нынешнего года планируется провести первый межрегиональный мордовский фестиваль "Шумбрат". Напомним, аналогичное мероприятие проводится и в Ульяновской области, где оно уже стало ежегодным и приобрело статус областного.

Фестиваль состоится в рамках мероприятий, посвященных 20-летию Мордовского этнографического центра села Оркино.

Тем временем в мордовском селе Оркино Саратовской области прошли уроки патриотизма и мужества, посвященные 100-летию со дня рождения Героя СССР, легендарного летчика Михаила Девятаева. Представители мордовской организации рассказали школьникам о знаменитом выходце из региона-13.

Источник: izvmor.ru