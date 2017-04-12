Жители Кадошкина встревожены ростом числа бродячих собак

В Кадошкино с 13 марта по 13 апреля проходит месячник по отлову и ликвидации бродячих собак. Отметим, что эти животные наводят страх на местных жителей, нападая, в частности, на почтальонов.

Тем не менее по данным местных СМИ, месячник проводится не слишком эффективно. Якобы жители многих улиц, в частности Советской, Строительной, Титова, Пушкина, Светотехнической обратились с жалобами по поводу того, что около их домов не только не отлавливают собак, но их количество в стаях увеличивается.

Как сообщалось ранее, в СКР по РМ возбуждено уголовное дело по факту нападения стаи бродячих собак на школьницу в Саранске. 29 января на 13-летнюю девочку, когда она шла по парку в Ленинском районе, совершили нападение бродячие псы.

Источник: izvmor.ru