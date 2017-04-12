Саранский рефери Александр Егоров рассудит "Спартак" и "Зенит" в 23-м туре РФПЛ

Арбитр из Саранска Александр Егоров официально назначен главным рефери матча 23-го тура российской Премьер-лиги между питерским "Зенитом" и столичным "Спартаком". Помогать Егорову будут Максим Гаврилин и Алексей Лунев, дополнительные ассистенты - Владимир Сельдяков, Артем Чистяков. Резервный судья - Игорь Демешко.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет 16 апреля на домашнем стадионе красно-белых "Открытие-Арена".

Ранее сообщалось, что Александр Егоров был главным арбитром полуфинального матча Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой". Поединок состоялся 5 апреля в Москве и завершился со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников".