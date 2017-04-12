Шахматистка из Саранска заняла 2-е место на первенстве России для инвалидов по слуху

Воспитанники Саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха стали участниками первенства России по шахматам для инвалидов по слуху среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Зеленограде.

В турнире девушек Алсу Романова заняла второе место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а Елена Малькина стала четвертой. В общекомандном зачете представители Мордовии стали первыми в соревнованиях девушек и четвертыми – в соревнованиях юношей.

Отметим, что теперь Романова включена в состав сборной России и будет представлять страну на международных соревнованиях.

Как сообщалось ранее, мордовский лыжник Рауль Шакирзянов выиграл гонку памяти В. Беляева. Соревнования прошли уже в 10-й раз. Участие в них в этом году приняли более 180 спортсменов.

Источник: izvmor.ru