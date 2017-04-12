Житель Мордовии утащил 290 кг арматуры для строительства теплицы

В полицию Краснослободского района поступило сообщение о краже 290 килограмм арматуры со строительной площадки, расположенной в с. Новая Федоровка.

В процессе проведения оперативно-разыскных событий был задержан предполагаемый участник правонарушения. Им выявился 57-летний местный житель.

Согласно версии расследования, арестованный мужчина является сотрудником компании, расположенной возле стройплощадки заявителя. Зная, во сколько сотрудники стройки расходятся по домам и что площадка никем не охраняется, он многократно осуществлял кражу арматур, которые использовал в собственном хозяйстве для сооружения теплицы.

Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшей стороне.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия