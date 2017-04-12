Четыре района Мордовии "подкачали" с молоком

Общее представление от работы молочного животноводства Мордовии за первый квартал 2017 года портит отрицательный итог по надоям молока от коровы в 4 районах.

Минус в 143 килограмма молока на корову допущен в Большеберезниковском, в 92 килограмма - Кадошкинском, в 49 килограмм — Ельниковском районах.

Однако самый огромный крах в Зубово-Полянском районе, где в сравнении с результатом первого квартала прошлого года надоено молока на 168 кг меньше. В совокупности с начала 2017 года недобор молока на фермах района составил уже свыше пятисот тонн.

Можно сказать, что сокращение продуктивности коров, вследствие которого сократилось и валовое производство молока, для Зубово-Полянского района стало хронической болезнью. Главная причина подобного положения — сокращение поголовья коров, которых и в данном году в сравнении с первым кварталом 2016 года убавилось на 209 голов.

Источник: izvmor.ru