В Саранске наказали рублем нерадивых пешеходов

В Саранске прошла оперативно-профилактическая операция "Пешеходный переход".

За 4 дня мероприятия работниками Госавтоинспекции Мордовии выявлено 172 нарушения ПДД. Инспекторы ГИБДД особый интерес уделяли пешеходам, которые переходят проезжую часть не в положенном месте, а также автовладельцам, которые, игнорируя ПДД, не пропускают пешеходов в специально установленных для этого местах.

За дни проведения операции инспекторами ДПС было составлено 63 административных материала по ст. "Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам либо другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении", а также 109 протоколов по ст. "Нарушение Правил дорожного движения пешеходом либо другим лицом, участвующим в процессе дорожного движения".

Каждый из нарушителей должен заплатить установленный законодательством штраф, для шоферов он составляет 1500 рублей, для пешеходов, нарушивших ПДД - 500 рублей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия