Житель Мордовии сдал в полицию найденное в лесу ружье

Житель мордовской деревни Дашкино принес в отделение полиции "Темниковский" ружье 16 калибра. Мужчина 1966 г.р. добровольно выдал оперативникам оружие, которое по его словам, нашел несколько дней назад в лесу недалеко от своей деревни, передает пресс-служба МВД по РМ.

Теперь гражданина ждет вознаграждение.

Как сообщалось ранее, житель Чамзинского района ответит перед законом за хранение незарегистрированного оружия. Мужчина, который ранее уже был судим, хранил дома охотничье ружье "ИЖ-17" 16-го калибра и коробку с 46-ю патронами.

Владелец оружия рассказал, что оно досталось ему от отца, который умер 26 лет назад.

Источник: 13.мвд.рф