В мордовской ИК-2 заработала линия по пастеризации и упаковке молока

При исправительной колонии № 2 ФСИН Мордовии начала работать линия по пастеризации и упаковке молока в полиэтиленовые пакеты. При полном производственном цикле выход готовой продукции составляет две тонны в день.

По словам начальника ИК-2 Елены Поздняковой, благодаря запуску линии созданы новые рабочие места для осужденных. Пока что на новом производстве работают шесть осужденных.

Кроме того, дополнительно было закуплено оборудование для производства сливочного масла.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-13 прошел конкурс красоты среди осужденных. В мероприятии под названием "Модная весна" приняли участие 10 модниц, которым этой весной предстоит освобождение и возвращение домой.

Источник: 13.fsin.su