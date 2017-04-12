Двое парней привезли наркотики из Лямбиря в Саранск

Полицейские Саранска поймали двух жителей Лямбиря, которые приехали в столицу с наркотиками. Около 12 часов дня в Пролетарском районе поймали 20-летнего парня, при котором было найдено синтетическое зелье весом 2,88 грамма. Еще 1,01 грамма аналогичного наркотика и 6 грамм метилового эфира бутановой кислоты были изъяты в юго-западном районе у 18-летнего юноши, у которого уже была условная судимость, передает пресс-служба республиканского МВД.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Молодые люди признались, что приобретали наркотики для личного потребления через Интернет.

В конце марта Лямбирский районный суд вынес вердикт жителю Самары, который признан виновным в транспортировке большой партии наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф