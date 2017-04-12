В Саранске аферист "запудрил мозги" и обманул продавщицу в магазине

В Саранске идут розыски мужчины, который обманул продавщицу одного из продуктовых магазинов. Инцидент произошел в минувший выходной. Кассир рассказала полицейским, что неизвестный под предлогом обмена денег присвоил себе 5 тысяч рублей.

Аферист попросил женщину разменять ему несколько 5-тысячных купюр на тысячные купюры, а затем несколько полученных тысячных купюр – на более мелкие. В какой-то момент, пока длились пересчеты, мужчина резко попросил вернуть ему крупные банкноты, при этом незаметно вытащил часть денег из пачки мелких банкнот. После этого аферист скрылся с места преступления. Недостачу кассирша заметила лишь вечером, когда снимали выручку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчину разыскивают.

Источник: 13.мвд.рф