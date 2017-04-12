Инвесторы все чаще обращают внимание на Рузаевку

Глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын подчеркнул, что железнодорожная столица Мордовии становится все более привлекательной для инвесторов. При организации здесь нового производства резиденты получают существенные налоговые льготы.

"Инвесторы, понимая данное обстоятельство, стали более активными и охотно занимают свободные площади на территории нашего района. Для того чтобы район стал еще более привлекательным для бизнеса, мы будем готовить новые инвестиционные площадки. Эта работа должна вестись постоянно", - заявил Кормилицын.

Напомним, что в Рузаевке образовано мебельное производство на заводе "Висмут". Идет оформление документов, после которого станет возможным ремонт локомотивов на территории рузаевского депо. Также здесь будет образована картонажная фабрика и появятся теплицы, в которых будут выращивать овощи и цветы.

Источник: izvmor.ru