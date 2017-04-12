В УФСИН Мордовии начали подготовку к 9 мая

В Мордовии начались первые тренировки парадных расчетов, приуроченные к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе ФСИН по РМ, особое внимание будет уделено обучению сотрудников строевой подготовке.

Парадные расчеты состоят из 5 сборных коробок, в которые входят сотрудники отдела специального назначения, отдела по конвоированию и подведомственных учреждений. Особенно выделяются среди них сотрудницы женских подразделений.

"Регулярные тренировки позволяют оттачивать мастерство и совершенствовать строевую выучку сотрудников, обучать строгой выдержке темпа движения в многошереножном строю", - отметили в пресс-службе.

Источник: 13.fsin.su