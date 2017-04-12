Качественные инструменты для отделки

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Какие бывают инструменты для нанесения декоративных покрытий

Для качественного нанесения декоративных покрытий, создающих интересные эффекты и изюминку интерьера, используются такие инструменты:

Натуральные и искусственные губки. Ими наносят жидкие покрытия

Шпатели

Кисти

Кельмы – инструменты для нанесения венецианской штукатурки. С помощью этого инструмента работают над специальными штукатурками в античном стиле



Уникальная фактура венецианской штукатурки

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В чем преимущество инструментов San Marco