Таунхаусы теряют привлекательность в глазах покупателей

Таунхаусы и дуплексы, которые для России являются жильем достаточно новым, уже постепенно начинают терять привлекательность в глазах покупателей. Если в первые годы их строительства в стране ажиотаж вокруг такого жилья отмечался просто колоссальный, то теперь он заметно поубавился, а из разряда дорогого и престижного жилья таунхаусы постепенно перешли в категорию относительно недорогой и доступной недвижимости для среднего класса.

Если посмотреть предложения таунхаусов на страницах каталога Flatfy, то можно отметить, что действительно за последнее время многие объекты такой недвижимости потеряли в классе и стали позиционироваться как недвижимость относительно недорогая. А ведь еще совсем недавно все было совершенно по-другому и таунхаусы могли позволить себе приобрести только люди состоятельные. Что же изменилось за столь короткий срок?

Спрос на подобное жилье, как на недвижимость престижную и элитную, стал падать не сейчас, а примерно 3-4 года назад. Видя эту тенденцию, застройщики постарались преобразовать свои проекты в более доступное для широких масс жилье. В результате этого сократились площади домов и размеры прилегающих к ним земельных участков, а застройка все чаще стала производиться в пригороде, что позволило существенно снизить цены на таунхаусы и сделать их гораздо более доступными, подогрев интерес к такой недвижимости со стороны среднего класса.

Но даже в своем упрощенном виде такое жилье привлекательно далеко не для всех. Из-за достаточно высоких коммунальных расходов на содержание жилья и увеличившихся недавно налоговых платежей, многие покупатели жилья отдают предпочтение проверенным квартирам.

Для состоятельных же людей таунхаусы потеряли привлекательность прежде всего потому, что они по сути являются типовым жильем. Даже возможность проведения индивидуального ремонта и оригинальной перепланировки не позволяет повысить престижность этой недвижимости. Да и относительно небольшие размеры участков земли также устраивают далеко не всех.

Большинство из тех, у кого действительно есть деньги, сейчас предпочитают приобретать просто земельные участки без подряда и возводить на них жилье по своему усмотрению и вкусу. Это сложнее, но зато позволяет получить действительно отменный результат, который будет на 100% соответствовать ожиданиям и представлениям об идеальном доме.