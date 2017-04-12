Тензодатчики растяжения и натяжения троса

Тензодатчики для весов применяются практически на каждом производстве, от металлургии до аграрной и пищевой промышленности. Их используют в качестве дополнения к конвейерам, смешивающим установкам и дозаторам, а весы на базе подобных высокотехнологичных сенсоров устанавливают на СТО и в местах, предназначенных для ремонта вагонов или заполнения их грузом. Тем не менее, тензорезисторный датчик может применяться и для выполнения других операций.

Тензодатчики – принцип функционирования и работа на растяжение

Современные электронные измерительные системы, предназначенные для производственных целей, создаются на основе тензодатчиков – специальных устройств деформирующихся под воздействием внешнего усилия, а поле его исчезновения возвращающихся к своему первоначальному виду. Главный элемент такого сенсора – тензорезистор, сопротивление которого меняется в соответствии с нагрузкой, и позволяет вычислить путем аналого-цифрового преобразования интенсивность воздействия в нужных величинах. Это не обязательно должна быть масса, сенсоры применяются также для автоматизированного определения давления, смещения и крутящего момента, а иногда выступают в роли акселерометров. Кроме того тензорезисторный датчик часто используется для замера растяжения, в качестве части испытательного и исследовательского оборудования. Отличительные особенности подобного сенсора:

максимальное внимание к герметизации чувствительных элементов, включительно с использованием специальных тестов на течь;

надежное резьбовое соединение с весовым индикатором;

специфическая конструкция, рассчитанная на подсоединение крюка.

Тензодатчик растяжения для крановых весов, как и другие модели, обязательно калибруется после установки, а его предел нагрузки должен совпадать с грузоподъемностью основного оборудования. Учитывая возможность эксплуатации под открытым небом или в горячем цеху, все оборудование выпускается в оболочках с высокой степенью защиты.

Тензодатчик натяжения троса и вспомогательное оборудование

Не меньшим спросом пользуются узкоспециализированные сенсоры контролирующие интенсивность натяжения. Их задача обеспечивать безопасность производственных процессов и эксплуатации разноплановых подъемников. Внешний вид сенсоров обусловлен, требованиями к защите от перегрузок. Балка с отверстиями оснащается механическими упорами, а в качестве основы для измерений принимается ее деформация. Тензодатчик срабатывает одновременно с изменением натяжения троса и характеризуется:

классом защиты оболочки не менее IP67;

минимальными погрешностями в измерениях;

усиленным корпусом с опциональной защитой от взрывов, искр, механических повреждений и температур;

возможностью выдерживать нагрузки до 5 тонн.

Учитывая, что от качества таких деталей зависит очень многое – к выбору поставщика стоит подходить со всей возможной ответственностью. Основная причина купить тензорезисторные датчики keli, даже не в соответствии мировым стандартам качества или возможности выбрать товар с нужными характеристиками из линейки. Данный производитель обязан своей популярностью на международном и российском рынках комплексным подходом к обеспечению электронных измерительных систем. На промышленных мощностях компании изготавливаются «умные» весовые индикаторы, такие как модель xk3190 a9, а также опциональные дополнения к оборудованию, например – дублирующее табло для весов.

Подробнее: http://tenzorez.ru/category_catalog/tenzodatchiki/