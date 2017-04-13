Жительницу Саранска, зарезавшую друга во время пьянки, отправят на принудительное лечение

Жительница Саранска, которая 1 февраля этого года убила приятеля, признана невменяемой. Инцидент произошел в одной из квартир в юго-западной части города.

25-летня обвиняемая вместе со своим приятелем пришла в гости к пожилому знакомому. Во время распития спиртного между гостями вспыхнула ссора, и девушка два раза ударила 47-летнего собутыльника ножом. Потерпевший успел позвонить родственникам, однако затем умер на месте ЧП.

Подозреваемую задержали, она написала явку с повинной и выдала нож, который спрятала в сугробе около дома. В рамках расследования уголовного дела была проведена психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что подсудимая нуждается в принудительном лечении.

Источник: 13.мвд.рф