Жительница Мордовии лишилась более 18 тысяч рублей из-за Интернет-афериста

Жительница Ромодановского района пополнила длинный список людей, которые пострадали от Интернет-мошенников. 65-летняя пенсионерка рассказала в полиции, что ей на телефон пришло смс-сообщение о блокировке кредитной карты. Женщина перезвонила по указанному в сообщении номеру для обратной связи.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, аферист рассказал, что работает сотрудником безопасности банка и поможет разблокировать карту. Для этого он попросил пожилую женщину назвать свои персональные данные и реквизиты счета. Не заподозрив обмана, женщина выдала незнакомцу всю информацию, которую он запросил.

Через некоторое время на телефон пенсионерки стали приходить уведомления о снятии денег. В итоге с ее счета были списаны 18 135 рублей.

Источник: 13.мвд.рф